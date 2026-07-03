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Municipalidad de Villa la Angostura

Taller Municipal de Tallado en Madera

Jul 2, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía y la Secretaria de Desarrollo Humano, invitan a vecinos y vecinas a participar del Taller Municipal de Tallado en Madera, un espacio de formación artística y puesta en valor de los oficios tradicionales de la región.

El Taller está destinado a Jóvenes y adultos, con o sin experiencia previa, las clases son teórico-prácticas y se dan todos los miércoles en calle Chumuy 413 del Barrio El Mallin, en el horario de 19:00 a 20:00 horas.

Se trabaja sobre técnicas de desbaste, talla ornamental y utilitaria, afilado de herramientas y acabados.

Las personas interesadas pueden solicitar información o realizar su inscripción al número: 11 36172985

El taller busca recuperar el oficio del tallado en madera, fomentar la creatividad y brindar herramientas para el desarrollo de emprendimientos culturales y productivos locales.

“Queremos que el arte y los oficios de montaña sigan vivos. El tallado en madera es parte de nuestra identidad y también una salida laboral”, señalaron desde la Secretaría de Ciudadanía.

By Prensa Vla

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