La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía y la Secretaria de Desarrollo Humano, invitan a vecinos y vecinas a participar del Taller Municipal de Tallado en Madera, un espacio de formación artística y puesta en valor de los oficios tradicionales de la región.

El Taller está destinado a Jóvenes y adultos, con o sin experiencia previa, las clases son teórico-prácticas y se dan todos los miércoles en calle Chumuy 413 del Barrio El Mallin, en el horario de 19:00 a 20:00 horas.

Se trabaja sobre técnicas de desbaste, talla ornamental y utilitaria, afilado de herramientas y acabados.

Las personas interesadas pueden solicitar información o realizar su inscripción al número: 11 36172985

El taller busca recuperar el oficio del tallado en madera, fomentar la creatividad y brindar herramientas para el desarrollo de emprendimientos culturales y productivos locales.

“Queremos que el arte y los oficios de montaña sigan vivos. El tallado en madera es parte de nuestra identidad y también una salida laboral”, señalaron desde la Secretaría de Ciudadanía.