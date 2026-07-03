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Información de Villa La Angostura

Secretaría de Servicios Públicos

Prevencion por bajas temperaturas – Servicio del agua potable.

Jul 2, 2026

La Dirección del Servicio de Agua Potable, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, recomienda a los vecinos y vecinas verificar sus instalaciones domiciliarias de ingreso de agua.

Ante los reclamos recibidos por falta de suministro, se informa que, en la mayoría de los casos, los inconvenientes se deben al congelamiento interno de las cañerías dentro de los domicilios.

Se solicita revisar las conexiones y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el congelamiento de las instalaciones, especialmente ante las bajas temperaturas registradas en la localidad.

Teléfonos Servicio del agua:

+54 9 294 434-8589

+54 9 294 424-1652

By Prensa Vla

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