Avanza la obra de la Planta de Pretratamiento de Camiones Atmosféricos en Villa La Angostura.

Villa la Angostura será la primera localidad de la provincia en contar con una planta de pretratamiento para camiones atmosféricos y líquidos sanitarios de motorhomes, embarcaciones y baños químicos.La empresa constructora ya realizó la nivelación del suelo y está en el proceso de replanteo de la obra.

La nueva infraestructura permitirá que los líquidos reciban un tratamiento adecuado antes de ingresar a la planta de tratamiento existente, incorporando el eslabón de “pretratamiento” que faltaba en la cadena sanitaria.

Esto reduce el riesgo de colapso operativo y disminuye la contaminación de napas freáticas y cursos de agua.

“Desde el inicio de la gestión asumimos este problema como una prioridad. Hoy podemos decir que la obra comenzo y que Villa La Angostura da un paso clave en el cuidado del ambiente y la calidad de vida de vecinos y turistas”, destacó el Intendente Javier Murer.