Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Comunicado Preventivo – Alerta amarilla.

Jul 24, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, durante la noche podrían registrarse nevadas ante ello una gran acumulación de nieve, situación que podría generar complicaciones en la circulación y afectar la prestación de algunos servicios esenciales.

Se recomienda a los vecinos:

Permanecer en sus hogares y evitar salir, salvo en casos de estricta necesidad.

Circular únicamente si es imprescindible y hacerlo con extrema precaución.

Contar con una reserva de agua potable, alimentos, linternas y elementos de primera necesidad ante la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico.

Hacer un uso responsable del agua, ya que eventuales cortes de energía podrían afectar el sistema de distribución.

Desde el Municipio se solicita mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

By Prensa Vla

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