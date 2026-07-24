Villa La Angostura fortalece su política deportiva con la apertura de dos programas de Becas Municipales

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Deportes, informa la apertura de la convocatoria para las Becas Deportivas Municipales 2026, consolidando una política pública destinada a acompañar el crecimiento de los deportistas locales y reconocer el esfuerzo de quienes representan a nuestra comunidad dentro y fuera de la provincia.

En esta oportunidad se abrirán las inscripciones para dos líneas de becas previstas por las ordenanzas vigentes:

Becas para Deportistas Individuales de Proyección (Ordenanza N.º 1678/05), destinadas a jóvenes deportistas que participan en competencias federadas y se encuentran en pleno desarrollo deportivo.

(Ordenanza N.º 1678/05), destinadas a jóvenes deportistas que participan en competencias federadas y se encuentran en pleno desarrollo deportivo. Becas para Deportistas Destacados en Actividades No Federadas (Ordenanza N.º 2258/09), orientadas a deportistas individuales no profesionales que se destacan por su trayectoria y resultados en disciplinas no federadas.

Esta convocatoria representa una decisión de gestión de seguir fortaleciendo el deporte como una política pública, brindando herramientas concretas para que los deportistas puedan continuar entrenando, compitiendo y llevando el nombre de Villa La Angostura a cada escenario donde participan.

El secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, expresó:

“Queremos que ningún deportista deje de competir por falta de oportunidades. Estas becas son una inversión en el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de quienes representan a Villa La Angostura. Nuestro objetivo es acompañar tanto a los jóvenes con proyección como a quienes se destacan en disciplinas no federadas, porque entendemos que el deporte es una herramienta de desarrollo personal, inclusión y construcción de comunidad.”

Asimismo, destacó que el Municipio fue pionero en la implementación de este tipo de programas de apoyo y que la actual gestión decidió sostener y fortalecer esas herramientas, entendiendo que el acompañamiento a los deportistas debe ser una política permanente y no una acción aislada.

Las becas tienen como finalidad colaborar con los gastos que demanda la práctica deportiva y la participación en competencias, permitiendo que más deportistas puedan sostener su desarrollo y continuar representando a la localidad. En esta edición, cada beca podrá alcanzar un monto de hasta dos millones de pesos ($2.000.000) anuales, constituyendo una de las inversiones municipales más importantes destinadas al desarrollo del deporte local.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y deberán realizarse mediante el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/kEQiN9nG6cTpXMjE7

Desde la Secretaría de Gobierno se invita a todos los deportistas que cumplan con los requisitos establecidos en las ordenanzas vigentes a postularse y formar parte de esta convocatoria, reafirmando el compromiso del Municipio con una política deportiva que promueve el mérito, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento local.