Una gestión histórica comienza a hacerse realidad: ingresó el proyecto para construir el Centro Deportivo Comunitario.

El Departamento Ejecutivo Municipal presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que autoriza la celebración de un comodato con la Provincia del Neuquén, instrumento jurídico indispensable para posibilitar la construcción del Centro Deportivo Comunitario, una de las obras de infraestructura deportiva más importantes proyectadas para Villa La Angostura.

El ingreso del proyecto al Concejo Deliberante marca el inicio de una etapa clave para la concreción de una demanda histórica de la comunidad. La aprobación de esta ordenanza permitirá cumplir con el requisito legal exigido por el Gobierno de la Provincia para avanzarcon el proyecto ejecutivo, la licitación y la posterior ejecución de una obra ya contempladaen el Presupuesto Provincial 2026.

El proyecto elevado contempla la cesión en comodato del terreno donde se emplazará el futuro Centro Deportivo Comunitario, condición requerida por la Provincia para continuarcon las etapas técnicas y administrativas necesarias para el inicio de la obra. La nueva infraestructura estará emplazada dentro del Predio Adrián Mercado,consolidando el principal polo deportivo de la localidad.

El anteproyecto prevé un polígono de implantación de 3.221 m², donde se construirá un Centro Deportivo Comunitario cubierto de aproximadamente 1.800 m², integrado al gimnasio existente, la pista deatletismo y la cancha de fútbol, conformando un complejo moderno para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, educativas y comunitarias.

Asimismo, el diseño contempla nuevos accesos, áreas de estacionamiento y una mejor organización integral delpredio. La futura infraestructura permitirá ampliar significativamente la capacidad deportiva de Villa La Angostura, generando un espacio destinado al desarrollo de actividades deportivas,recreativas, educativas y comunitarias para niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo además el trabajo de clubes, escuelas, instituciones y organizaciones de la comunidad.

Con el objetivo de no demorar el proceso administrativo y resguardar los plazos previstos para la ejecución de la inversión durante el 2026, el Departamento Ejecutivo solicitó al Concejo Deliberante el tratamiento del proyecto mediante el procedimiento de trámite deurgencia, previsto en el artículo 105 de la Carta Orgánica Municipal.

La iniciativa constituye un nuevo paso dentro de una política de gestión orientada afortalecer la infraestructura pública de Villa La Angostura mediante el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, generando las condiciones necesarias para que inversiones estratégicas comiencen a transformarse en obras concretas.

Después de muchos años sin inversiones de esta magnitud en infraestructura deportiva, Villa La Angostura se encuentra cada vez más cerca de contar con un espacio moderno, inclusivo y de uso comunitario, pensado para el desarrollo del deporte, la recreación y el encuentro de las familias angosturenses