El Municipio presentó a vecinos de El Pinar el proyecto de soluciones habitacionales para el Macro Lote 5

La Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante, en el Centro de Congresos y Convenciones, una reunión informativa con la Junta Vecinal del barrio El Pinar, con el objetivo de presentar el proyecto de soluciones habitacionales previsto para el sector y generar un espacio de diálogo con la comunidad.

Del encuentro participaron la Secretaria de Desarrollo Humano a cargo de la Lic. Fernanda Condori; la secretaria de Planeamiento, Arq. Andrea Aldea; el secretario de Atención al Vecino, Alejo Grechi; la secretaria de Servicios Públicos, Paulina Goycochea; junto al equipo técnico de la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo.

Durante la reunión se brindó información sobre el proyecto de construcción de unidades funcionales (departamentos) destinadas a beneficiarios preadjudicados del Macro Lote 5. Asimismo, se explicó que la iniciativa se encuentra actualmente en una etapa inicial, en la que se desarrollan estudios de prefactibilidad y otras evaluaciones técnicas necesarias para su avance.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron la importancia de estos espacios de participación ciudadana, que permiten construir proyectos de manera conjunta, garantizando el acceso a la información y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

El encuentro concluyó con un balance positivo, destacándose la activa participación de los vecinos y la buena predisposición de todos los presentes para continuar trabajando en futuras reuniones.