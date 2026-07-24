Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

El Municipio presentó a vecinos de El Pinar el proyecto de soluciones habitacionales para el Macro Lote 5

Jul 24, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante, en el Centro de Congresos y Convenciones, una reunión informativa con la Junta Vecinal del barrio El Pinar, con el objetivo de presentar el proyecto de soluciones habitacionales previsto para el sector y generar un espacio de diálogo con la comunidad.

Del encuentro participaron la Secretaria de Desarrollo Humano a cargo de la Lic. Fernanda Condori; la secretaria de Planeamiento, Arq. Andrea Aldea; el secretario de Atención al Vecino, Alejo Grechi; la secretaria de Servicios Públicos, Paulina Goycochea; junto al equipo técnico de la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo.

Durante la reunión se brindó información sobre el proyecto de construcción de unidades funcionales (departamentos) destinadas a beneficiarios preadjudicados del Macro Lote 5. Asimismo, se explicó que la iniciativa se encuentra actualmente en una etapa inicial, en la que se desarrollan estudios de prefactibilidad y otras evaluaciones técnicas necesarias para su avance.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron la importancia de estos espacios de participación ciudadana, que permiten construir proyectos de manera conjunta, garantizando el acceso a la información y fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

El encuentro concluyó con un balance positivo, destacándose la activa participación de los vecinos y la buena predisposición de todos los presentes para continuar trabajando en futuras reuniones.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Una gestión histórica comienza a hacerse realidad: ingresó el proyecto para construir el Centro Deportivo Comunitario.

Jul 24, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Finalizó el Torneo Estudiantil Adolescente con la participación de estudiantes de cuarto año.

Jul 23, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

 Llamado a Licitación Pública para la Extensión de la Red de Agua Potable en Barrio Las Piedritas.

Jul 23, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Una gestión histórica comienza a hacerse realidad: ingresó el proyecto para construir el Centro Deportivo Comunitario.

24 julio, 2026 Prensa Vla
Comunicado

Comunicado Preventivo – Alerta amarilla.

24 julio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Municipio presentó a vecinos de El Pinar el proyecto de soluciones habitacionales para el Macro Lote 5

24 julio, 2026 Prensa Vla
Deportes

Villa La Angostura fortalece su política deportiva con la apertura de dos programas de Becas Municipales

24 julio, 2026 Prensa Vla