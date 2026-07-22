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Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

La Auditoría Municipal abre convocatoria para incorporar abogado/a

Jul 22, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Auditoría Municipal, informa la apertura de una convocatoria para la incorporación de un/a abogado/a, bajo la modalidad de contrato por locación de servicios.

La búsqueda está dirigida a profesionales con título de abogado/a, con una antigüedad mínima de dos años en el ejercicio de la profesión y, preferentemente, con experiencia en Derecho Procesal Administrativo.

El perfil requerido contempla profesionales con sólida capacidad técnica, compromiso ético, responsabilidad, capacidad analítica, habilidades de comunicación, autogestión, proactividad y facilidad para el trabajo en equipo.

La dedicación prevista es de lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 horas.

Los currículums vitae deberán presentarse en la Auditoría Municipal, ubicada en Calafate 467, Oficina 7, Villa La Angostura, hasta el 5 de agosto de 2026.

Para mayor información, las personas interesadas podrán comunicarse al 2944 241579.

By Prensa Vla

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