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Residuos

Compactaron vehículos secuestrados y Residuos de Linea Blanca en Villa La Angostura.

Jun 6, 2026

En el marco de las acciones de ordenamiento y limpieza urbana, la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante la compactación de vehículos secuestrados, como así también aquellos que se encontraban en el Centro Ambiental Municipal desde hace tiempo.

La medida se realizó luego de cumplidos los plazos legales y administrativos correspondientes, y tiene como objetivo liberar espacio, reducir focos de contaminación y avanzar en el saneamiento del predio.

Se compactaron un total de 80 automóviles, 20 motocicletas, heladeras, lavarropas que corresponden a línea blanca, que fueron retirados de la vía pública por distintas infracciones y que no fueron reclamados por sus titulares dentro de los plazos establecidos por ordenanza.“Estas acciones forman parte de una política de gestión responsable del espacio público y del ambiente.

No solo recuperamos superficie operativa, sino que eliminamos residuos que podían generar riesgos sanitarios y ambientales”, señaló Alfonso Morales, Director de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).Desde el municipio se informó que el material resultante será dispuesto conforme a la normativa vigente para su reciclaje y disposición final.

By Prensa Vla

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