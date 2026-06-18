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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Residuos

El Municipio informa sobre la implementación del cobro a grandes generadores de residuos.

Jun 18, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y el programa GIRSU, informa a los prestadores de servicios de volquetes y camiones que ingresan residuos a la Planta de Recepción, así como a comercios y empresas categorizados como micro, mini, medianos y grandes generadores de residuos sólidos urbanos, que comenzará a aplicarse el cobro mensual correspondiente a los servicios especiales de recolección.


La medida se implementará conforme a lo establecido en el nuevo Código Tarifario Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 4333/26, y contempla la actualización de los valores vinculados a la gestión y tratamiento de residuos generados por estos sectores.


Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en calle Calafate N.º 25, o al teléfono 2944-241657.

By Prensa Vla

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