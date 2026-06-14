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Residuos

La Dirección de RSU continúa fortaleciendo la recuperación de materiales reciclables

Jun 14, 2026

La Dirección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en el marco de las acciones que impulsa el programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), concretó durante la semana una nueva entrega de materiales recuperados, alcanzando un total de 19.580 kilogramos de cartón, plástico y aluminio.

Esta acción forma parte del trabajo sostenido que se lleva adelante para promover la separación en origen, la valorización de los residuos y el fortalecimiento de la economía circular en Villa La Angostura, reafirmando el compromiso del área GIRSU con la comunidad y con una gestión ambiental responsable.

Desde la Dirección de RSU destacaron la importancia del compromiso de vecinos e instituciones con las prácticas de reciclaje, que permiten avanzar hacia una localidad más limpia, sustentable y con una mayor recuperación de materiales reutilizables.

By Prensa Vla

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