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Información de Villa La Angostura

Residuos

La Dirección de Residuos Sólidos Urbanos continua con la limpieza de espacios publicos.

May 28, 2026

La Dirección de Residuos Sólidos Urbanos informa a la comunidad que se continúa trabajando en distintas tareas de limpieza y recolección de residuos desperdiciados en la vía pública, en diversos barrios de Villa La Angostura.
Las cuadrillas municipales se encuentran realizando recorridos y operativos de mantenimiento con el objetivo de mejorar los espacios comunes, promover el cuidado ambiental y mantener la limpieza de la localidad.
Desde el área se solicita la colaboración de vecinos y vecinas para contribuir con el correcto depósito de los residuos en los Eco puntos y en la planta de Transferencia para contribuir con cuidado de los espacios públicos, recordando la importancia de mantener una ciudad limpia entre todos.

By Prensa Vla

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