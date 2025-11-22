Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Centro de Convenciones

Finalizó hoy en Villa La Angostura el Encuentro “Constitución y Derecho”

Nov 21, 2025

Hoy viernes culminó en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” el Encuentro “Constitución y Derecho”, que reunió durante dos jornadas a especialistas, funcionarios y profesionales del ámbito jurídico para debatir sobre diversos temas vinculados al derecho público y constitucional.

En la jornada de cierre estuvieron presentes en el panel “Constitución y Justicia” el Ministro de Seguridad de la Provincia del Neuquén, Matías Nicolini, quien expuso sobre los desafíos actuales en materia de seguridad, institucionalidad y articulación entre organismos del Estado.

El encuentro cerró su segunda y última jornada con una amplia concurrencia y con un balance positivo por parte de los organizadores, valorando la posibilidad de que Villa La Angostura sea sede de actividades académicas que fortalecen el intercambio profesional y el acceso a nuevas perspectivas en materia jurídica.

By Prensa Vla

