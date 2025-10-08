Angostura Informa

La Oficina de Empleo dependiente de la Secretaría de Gobierno, ofrece asistencia a empleadores para la contratación de personal.

Oct 8, 2025

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a empleadores y emprendedores locales a sumarse al Portal de Empleo Municipal, una herramienta gratuita destinada a facilitar la búsqueda y contratación de personal en la localidad.

Desde el área, se brinda acompañamiento personalizado para cubrir diferentes puestos laborales, ofreciendo una amplia variedad de perfiles disponibles y promoviendo la vinculación entre empleadores y trabajadores de la comunidad.

Quienes deseen acceder al servicio o registrar sus búsquedas laborales pueden comunicarse al 0294-154241615, por correo electrónico a empleo@villalaangostura.gov.ar, o acercarse personalmente a la Oficina de Empleo ubicada en la esquina de Topa Topa y Las Retamas, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

Oficina de Empleo Secretaría de Gobierno

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura, invita a participar del curso de Excel y Hoja de Cálculo para gestión de ventas y clientes.

Sep 30, 2025
Oficina de Empleo Secretaría de Gobierno

La oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura, invita a participar del curso de Canva para negocios y oficinas.

Sep 30, 2025
Oficina de Empleo Secretaría de Gobierno

Finalizo con éxito el Curso “Tu Mejor Versión: Emprender desde el ser”.

Sep 12, 2025

Municipalidad de Villa la Angostura

Se extiende la inscripción a los Juegos Culturales “Raíces y Horizontes: El Arte Mayor de Neuquén”

8 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Reconocimiento al estudiante angosturense, Tomás Costa, por representar a la localidad en las Olimpiadas Matemáticas “Ñandú”

8 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer, recibió a las nuevas autoridades de la Junta Vecinal de Barrio Norte.

7 octubre, 2025 Prensa Vla