La Oficina de Empleo dependiente de la Secretaría de Gobierno, ofrece asistencia a empleadores para la contratación de personal.

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a empleadores y emprendedores locales a sumarse al Portal de Empleo Municipal, una herramienta gratuita destinada a facilitar la búsqueda y contratación de personal en la localidad.

Desde el área, se brinda acompañamiento personalizado para cubrir diferentes puestos laborales, ofreciendo una amplia variedad de perfiles disponibles y promoviendo la vinculación entre empleadores y trabajadores de la comunidad.

Quienes deseen acceder al servicio o registrar sus búsquedas laborales pueden comunicarse al 0294-154241615, por correo electrónico a empleo@villalaangostura.gov.ar, o acercarse personalmente a la Oficina de Empleo ubicada en la esquina de Topa Topa y Las Retamas, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.