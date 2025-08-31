Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

Ago 31, 2025

.La Municipalidad de Villa La Angostura, informa a la comunidad que según establece el Decreto N° 2060/2025, se abre el registro de oposición para la obra pública y contribución por mejora a la Obra de Suministro de energía eléctrica y alumbrado público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6. Que a través de la Ordenanza N° 4249-2025, se declara como Obra Pública, el Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al Lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

El registro de oposición estará a disposición en las dependencias de la Secretaría de Planeamiento, Medio Ambiente y Obras Públicas.

El plazo de oposición será de 30 días corridos, según lo establece el Artículo N° 18, de la Ordenanza N° 180/84.Secretaría de Planeamiento, Catastro y Medio Ambiente.Avda. Nahuel Huapi y Calafate

Contacto: (0294) 4494476 .

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

PRÓRROGA y MODIFICACIÓN al Decreto 1269/2025: DE REGISTRO DE OPOSICIÓN DE OBRA PÚBLICA RED CLOACAL DE CALLE LAS FLORES, BARRIO LAS PIEDRITAS, VILLA LA ANGOSTURA.

Jul 10, 2025
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Se abre el registro de oposición para la Obra de Red Cloacal Calle Las Flores del Barrio Las Piedritas.

Jun 18, 2025
Dirección de Medio Ambiente Gobierno Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Licitación Pública N.º 07/2025 para la ejecución de la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales de Camiones Atmosféricos en Villa La Angostura.

Jun 14, 2025

Otras noticias

Cultura

Se presentó en el Centro de Convenciones de nuestra localidad, “BENIGAR”, adaptación contemporanea por ASCUA, de la Obra de Alejandro Fonzi.

31 agosto, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

31 agosto, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

PROYECTO: CASA CULTURAL JOVEN – Espacio de Encuentro y Participación Adolescente

31 agosto, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré

31 agosto, 2025 Prensa Vla