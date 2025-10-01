La Secretaría de Cultura invita al Ciclo Expositivo “Final feliz” de Silvana Coy, artista visual, en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier.

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura, junto al Gobierno de la Provincia del Neuquén, invita a la comunidad a disfrutar de una nueva propuesta del Ciclo Expositivo en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier.

En esta ocasión, la artista visual Silvana Coy presenta “Final feliz”, una muestra que reúne más de 30 obras bidimensionales realizadas en técnicas mixtas que incluyen pinturas, grabados y collages.

Los colores, texturas y ensambles se despliegan con fuerza en cada pieza, invitando al espectador a un diálogo íntimo con la memoria, el tiempo y la percepción del mundo que nos rodea.

Fecha y hora: Martes 7 de octubre, 19 hs

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier – Cerro Centinela 325, Villa La Angostura

La exposición es abierta al público y constituye una oportunidad única para acercarse al arte contemporáneo de la región y compartir un espacio de encuentro cultural.