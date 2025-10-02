La Orquesta Municipal Infanto Juvenil celebra sus 20 años llevando su música a las escuelas de Villa La Angostura.

En el marco de sus 20 años de trayectoria, la Orquesta Municipal Infanto Juvenil de Villa La Angostura inicia el proyecto “La Orquesta va a las Escuelas”, una propuesta cultural y educativa que busca acercar la experiencia orquestal a niñas, niños y jóvenes de nuestra comunidad.

Con el objetivo de fomentar la cultura, estimular la sensibilidad artística y promover la inclusión, la Orquesta ofrecerá presentaciones didácticas en instituciones escolares locales, generando espacios de encuentro entre estudiantes, docentes y músicos.

Este viernes 3 de octubre se realizará la primera jornada de visitas:

Escuela N°186 – Turno Mañana

Concierto de Termocupla

12:00 a 12:30 hs.

Escuela N°361 – Turno Tarde

Ensamble de Tango

15:30 a 15:50 hs.

El proyecto se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre 2025, con presentaciones todos los viernes en escuelas primarias y secundarias de Villa La Angostura, en coordinación con la Secretaría de Cultura y el área de Educación municipal/provincial.

De esta manera, la Orquesta Municipal Infanto Juvenil continúa consolidando su rol como espacio de formación artística, celebrando dos décadas de trabajo ininterrumpido al servicio de la comunidad.