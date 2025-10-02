Angostura Informa

La Orquesta Municipal Infanto Juvenil celebra sus 20 años llevando su música a las escuelas de Villa La Angostura.

Oct 2, 2025

En el marco de sus 20 años de trayectoria, la Orquesta Municipal Infanto Juvenil de Villa La Angostura inicia el proyecto “La Orquesta va a las Escuelas”, una propuesta cultural y educativa que busca acercar la experiencia orquestal a niñas, niños y jóvenes de nuestra comunidad.

Con el objetivo de fomentar la cultura, estimular la sensibilidad artística y promover la inclusión, la Orquesta ofrecerá presentaciones didácticas en instituciones escolares locales, generando espacios de encuentro entre estudiantes, docentes y músicos.

Este viernes 3 de octubre se realizará la primera jornada de visitas:

Escuela N°186 – Turno Mañana
Concierto de Termocupla
12:00 a 12:30 hs.

Escuela N°361 – Turno Tarde
Ensamble de Tango
15:30 a 15:50 hs.

El proyecto se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre 2025, con presentaciones todos los viernes en escuelas primarias y secundarias de Villa La Angostura, en coordinación con la Secretaría de Cultura y el área de Educación municipal/provincial.

De esta manera, la Orquesta Municipal Infanto Juvenil continúa consolidando su rol como espacio de formación artística, celebrando dos décadas de trabajo ininterrumpido al servicio de la comunidad.

