Capacitación gratuita de Zamba y Malambo en San Martín de los Andes

Desde la Secretaría de Cultura de Villa la Angostura acompañamos a todos los grupos de folclore de nuestra comunidad para que puedan asistir a esta importante capacitación que se realizará el viernes 3 de octubre a las 17:30 hs en el Gimnasio Javier Carriqueo (Pasaje del Pueblo 140), en la localidad de San Martín de los Andes.

Esta jornada será dictada por los campeones nacionales de Zamba, Denise Rivas y Sergio Reyes, y el campeón nacional de Malambo, Emanuel “Rulo” Hernández.

Acompañaremos este proyecto cultural con el traslado de 38 bailarines y sus profesores, facilitando su participación activa en esta valiosa instancia de formación artística.

Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes.

Contacto: 2944 212937

Seguimos trabajando juntos por el fortalecimiento de nuestra identidad cultural, promoviendo espacios de aprendizaje y crecimiento para todos.