En el día de hoy y en el marco de la Conmemoración del Dia Mundial de la toma de conciencia del Maltrato y el abuso hacia las Personas Mayores, el Área de Personas Mayores, dependiente de la Secretaria de Ciudadanía, realizó una “Jornada sobre Buen Trato y Derechos de las Personas Mayores”.

Durante la jornada, la Dra. Alejandra Pacheco, de la Defensoría Pública Civil 1 de la IV Circunscripción Judicial y la Dra. Carolina Amarilla, de la Defensoría Pública Civil 2 de la IV Circunscripción Judicial de Villa la Angostura, trabajaron en una disertación sobre Vulneracion de Derechos, como y donde denunciar, como así también diversas temáticas jurídicas.

Al finalizar la actividad se pudo compartir una merienda con los participantes y organizadores de la Actividad.