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Dirección de Bromatologia

Curso de Manipulación de Alimentos en Centro de Convenciones.

Jun 23, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Bromatología, realizó en el día de hoy, un “Curso de Manipulación Segura de Alimentos” destinado a trabajadores del rubro gastronómico, feriantes, emprendedores y público en general.La capacitación se realizo en el Centro de Congresos y Convenciones ” Arrayanes “.

El objetivo es brindar conocimientos sobre buenas prácticas de higiene, conservación, almacenamiento y prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, según lo establecido por el Código Alimentario Argentino.Desde la Dirección de Bromatología se informó que hubo una gran cantidad inscriptos.

Durante la jornada se abordaron temas como contaminación cruzada, control de plagas, temperatura segura de cocción y conservación, limpieza y desinfección y normativa vigente.

Al finalizar, los asistentes que aprueben la evaluación recibirán el carnet de Manipulador de Alimentos, habilitante para trabajar en el rubro en todo el país.“Capacitar a quienes manipulan alimentos es cuidar la salud de toda la comunidad.

Desde Bromatología buscamos garantizar que cada alimento que se produce y vende en Villa La Angostura cumpla con los estándares de seguridad”, señaló Alejandro Murcia, Director de Bromatología.

La actividad se realizo de forma gratuita, con cupos limitados e inscripción previa.

By Prensa Vla

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