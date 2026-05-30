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Municipalidad de Villa la Angostura

1° llamado a Concurso Abierto para reemplazo de un (1) cargo de Asistente Infantil.

May 29, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa la apertura del 1° llamado a Concurso Abierto para reemplazo de un (1) cargo de Asistente Infantil, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano para desempeñarse en el Centro de Cuidados Infantiles (CCI).

Según Decreto 1245/2026 la convocatoria está dirigida a personas con estudios secundarios completos y experiencia comprobable en el cuidado de niños y niñas.

Entre los requisitos excluyentes se solicita presentar CV actualizado, antecedentes provinciales y nacionales, además de la documentación administrativa correspondiente.

Los postulantes deberán presentar sus antecedentes por Mesa de Entrada de la Municipalidad, en sobre cerrado, desde el 26 de mayo de 2026 hasta las 09:00 horas del 3 de junio de 2026, a los fines de elevar la documentación a la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD). Retirar requisitos en la misma Mesa de Entrada, en la Municipalidad de Villa La Angostura (Obispo de Nevares 32)

By Prensa Vla

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