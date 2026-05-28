Se invita a participar del Encuentro Regional “Comunidad en Acción – Región de los Lagos del Sur”, una jornada destinada a grupos, instituciones y líderes deportivos de la región.
Durante este encuentro se desarrollarán distintas instancias de capacitación orientadas a brindar nuevas herramientas de formación y fortalecimiento institucional. A partir de las demandas y necesidades planteadas en el territorio, se diseñó un plan de trabajo pensado para acompañar el crecimiento académico y organizativo de instituciones deportivas y comunitarias.
Entre los talleres y capacitaciones que se llevarán adelante se destacan:
Administración y Contable
Comunicación Efectiva
Armado de Proyectos Sociales
Capacitación en Innovación Deportiva
Esta propuesta busca fortalecer el trabajo en red, promover nuevas estrategias de gestión y generar espacios de intercambio y aprendizaje para quienes desempeñan un rol fundamental dentro de la comunidad deportiva y social.
Link de Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAby6sdOTzc_V5M6fB4pX6VLAeeS6XcWX7NAfJPd9Nf-Tf4w/viewform