Se invita a participar del Encuentro Regional “Comunidad en Acción – Región de los Lagos del Sur”, una jornada destinada a grupos, instituciones y líderes deportivos de la región.

Durante este encuentro se desarrollarán distintas instancias de capacitación orientadas a brindar nuevas herramientas de formación y fortalecimiento institucional. A partir de las demandas y necesidades planteadas en el territorio, se diseñó un plan de trabajo pensado para acompañar el crecimiento académico y organizativo de instituciones deportivas y comunitarias.

Entre los talleres y capacitaciones que se llevarán adelante se destacan:

Administración y Contable

Comunicación Efectiva

Armado de Proyectos Sociales

Capacitación en Innovación Deportiva

Esta propuesta busca fortalecer el trabajo en red, promover nuevas estrategias de gestión y generar espacios de intercambio y aprendizaje para quienes desempeñan un rol fundamental dentro de la comunidad deportiva y social.

Link de Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAby6sdOTzc_V5M6fB4pX6VLAeeS6XcWX7NAfJPd9Nf-Tf4w/viewform