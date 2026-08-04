El Centro Deportivo Comunitario obtuvo respaldo legislativo: seis votos afirmativos y ausencia del bloque Juntos por la Libertad.

Con seis votos afirmativos, el Concejo Deliberante de Villa La Angostura aprobó este lunes la autorización para celebrar el contrato de comodato con la Provincia del Neuquén que permitirá avanzar con la construcción del futuro Centro Deportivo Comunitario (CDC), una obra largamente esperada que comenzará a saldar una histórica deuda de infraestructura deportiva con la comunidad.

La aprobación constituye un paso decisivo para que la Provincia pueda continuar con el proceso administrativo y avanzar hacia la licitación de una inversión estratégica que dotará a Villa La Angostura de un espacio cubierto de aproximadamente 1.800 metros cuadrados, destinado a la práctica deportiva, recreativa y comunitaria.

Durante el tratamiento del expediente, el bloque Juntos por la Libertad, que había expresado públicamente diferencias con el proyecto durante las instancias previas de debate, decidió no participar de la sesión.

De esta manera, la iniciativa fue aprobada con el acompañamiento de los seis concejales presentes, consolidando el respaldo legislativo necesario para continuar con una gestión que el Ejecutivo Municipal viene impulsando junto al Gobierno de la Provincia.

El futuro Centro Deportivo Comunitario se emplazará en el barrio Calafate, donde se proyecta el desarrollo de un nuevo polo deportivo para la localidad.

La obra permitirá ampliar significativamente la capacidad para la práctica de disciplinas deportivas durante todo el año, respondiendo a una demanda histórica de clubes, escuelas deportivas, instituciones y vecinos, especialmente considerando las condiciones climáticas propias de Villa La Angostura.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron que la aprobación representa un logro del trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia, y agradecieron el acompañamiento de los concejales que permitieron avanzar con una iniciativa que beneficiará a toda la comunidad.“Hoy dimos un paso histórico. Villa La Angostura necesita más infraestructura deportiva y necesitaba comenzar a saldar una deuda de muchos años con cientos de chicos, familias e instituciones que hacen un enorme esfuerzo para desarrollar actividades en espacios insuficientes. Esta aprobación nos permite seguir avanzando para que el Centro Deportivo Comunitario deje de ser un proyecto y se convierta en una realidad”, expresó el Intendente, Javier Murer.

Con la sanción de la ordenanza, el Municipio continuará las gestiones junto al Gobierno Provincial para concretar el comodato definitivo y habilitar el llamado a licitación de una de las obras deportivas más importantes proyectadas para la localidad.