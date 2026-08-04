Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Llamado de Licitación Pública N°29 para El Desarrollo de Estrategia y Posicionamiento Digital de destino Villa La Angostura.

Ago 3, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa el llamado a Licitación Pública N.º 29/2026 para la contratación del servicio de Desarrollo de la Estrategia de Marketing y Posicionamiento Digital del destino Villa La Angostura, con el objetivo de fortalecer la promoción turística del destino.

Las personas y empresas interesadas podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Mesa de Entradas de la Municipalidad (Obispo de Nevares N.º 32) hasta el 5 de agosto de 2026, a las 10:00 horas.

La presentación de ofertas se recibirá hasta las 09:00 horas del 6 de agosto de 2026 en la Mesa de Entradas municipal.

La apertura de sobres se realizará el 6 de agosto de 2026, a las 12:00 horas, en el Centro de Congresos y Convenciones, ubicado en Las Frutillas N.º 10, Villa La Angostura.La Municipalidad de Villa La Angostura informa el llamado a Licitación Pública N.º 29/2026 para la contratación del servicio de Desarrollo de la Estrategia de Marketing y Posicionamiento Digital del Destino Villa La Angostura, con el objetivo de fortalecer la promoción turística del destino.

Las personas y empresas interesadas podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Mesa de Entradas de la Municipalidad (Obispo de Nevares N.º 32) hasta el 5 de agosto de 2026, a las 10:00 horas.

La presentación de ofertas se recibirá hasta las 09:00 horas del 6 de agosto de 2026 en la Mesa de Entradas municipal.

La apertura de sobres se realizará el 6 de agosto de 2026, a las 12:00 horas, en el Centro de Congresos y Convenciones, ubicado en Las Frutillas N.º 10, Villa La Angostura.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer participó de la inauguración de la EPET N° 25 en Plottier y destacó el avance de la futura EPET N° 28 de Villa La Angostura.

Ago 3, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

El Centro Deportivo Comunitario obtuvo respaldo legislativo: seis votos afirmativos y ausencia del bloque Juntos por la Libertad.

Ago 3, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Llamado a Licitación Pública para la Extensión de la Red de Agua Potable en Barrio Las Piedritas.

Ago 3, 2026

Otras noticias

Secretaría de Servicios Públicos

Información sobre el Mantenimiento Vial – Secretaría de Servicios Públicos.

3 agosto, 2026 Prensa Vla
Cultura

Nueva Muestra en el Mac: “Cascada de emociones”.

3 agosto, 2026 Prensa Vla
Cultura

Recital de Guitarras en el Mac.

3 agosto, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer participó de la inauguración de la EPET N° 25 en Plottier y destacó el avance de la futura EPET N° 28 de Villa La Angostura.

3 agosto, 2026 Prensa Vla