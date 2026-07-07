Zoonosis realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación e inscripción para castraciones.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Zoonosis, informa a la comunidad que el próximo jueves 9 de julio, de 13:00 a 16:00 horas, se llevará adelante una nueva jornada de atención destinada al cuidado de perros y gatos.

Durante la actividad se realizará:

Vacunación antirrábica.

Entrega de desparasitarios.

Inscripción para castraciones.

Perros: con correa y bozal (si es necesario).

Gatos: en jaulita, cajita o mochila.

La jornada tendrá lugar en Adrián Mercado y está destinada a promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud de las mascotas.

Desde el Municipio se invita a los vecinos a acercarse con sus animales para acceder a estos servicios gratuitos y continuar fortaleciendo las acciones de prevención y bienestar animal.