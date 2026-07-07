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Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Zoonosis realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación e inscripción para castraciones.

Jul 7, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Zoonosis, informa a la comunidad que el próximo jueves 9 de julio, de 13:00 a 16:00 horas, se llevará adelante una nueva jornada de atención destinada al cuidado de perros y gatos.
Durante la actividad se realizará:
Vacunación antirrábica.
Entrega de desparasitarios.
Inscripción para castraciones.

Perros: con correa y bozal (si es necesario).
Gatos: en jaulita, cajita o mochila.

La jornada tendrá lugar en Adrián Mercado y está destinada a promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud de las mascotas.
Desde el Municipio se invita a los vecinos a acercarse con sus animales para acceder a estos servicios gratuitos y continuar fortaleciendo las acciones de prevención y bienestar animal.

By Prensa Vla

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