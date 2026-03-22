Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes

Villa La Angostura vive el inicio de la Carrera Vértice Sur.

Mar 22, 2026

Este domingo 22 de marzo se puso en marcha la competencia Vértice Sur – Desafío Villa La Angostura – Villa Traful, con la participación de más de 250 corredores.

La largada oficial se realizó a las 9:00 hs desde Puerto Manzano (Ruta Nacional 40), dando inicio a una jornada deportiva que recorre algunos de los paisajes más emblemáticos de la región.
Acompañaron a los corredores y organizadores el Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, junto a la Secretaria de Turismo, Jimena Aguilar.
Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se acompaña este importante evento que posiciona a la localidad como un destino destacado para el deporte de montaña.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Cortes de tránsito Domingo 22 de Marzo ante la carrera Vértice Sur.

Mar 20, 2026
Deportes

Villa La Angostura se prepara para vivir una nueva gran carrera de montaña.

Mar 19, 2026
Deportes

La provincia acompaña a deportistas con becas para el mediano y alto rendimiento.

Mar 19, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Corte de agua en la zona del Puerto

22 marzo, 2026 Prensa Vla
Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura celebra la Feria de Pascuas en Plaza Los Pioneros

22 marzo, 2026 Prensa Vla
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Reducción de calzada en RN40 hacia Villa Traful.

22 marzo, 2026 Prensa Vla
Deportes

Villa La Angostura vive el inicio de la Carrera Vértice Sur.

22 marzo, 2026 Prensa Vla