Villa La Angostura vive el inicio de la Carrera Vértice Sur.

Este domingo 22 de marzo se puso en marcha la competencia Vértice Sur – Desafío Villa La Angostura – Villa Traful, con la participación de más de 250 corredores.



La largada oficial se realizó a las 9:00 hs desde Puerto Manzano (Ruta Nacional 40), dando inicio a una jornada deportiva que recorre algunos de los paisajes más emblemáticos de la región.

Acompañaron a los corredores y organizadores el Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, junto a la Secretaria de Turismo, Jimena Aguilar.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se acompaña este importante evento que posiciona a la localidad como un destino destacado para el deporte de montaña.