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La carrera Vértice Sur, en su primera edición.

Mar 23, 2026

La carrera Vértice Sur, en su primera edición, que unio las localidades de Villa La Angostura con Villa Traful, fue un gran éxito. La carrera se llevó a cabo hoy, 22 de marzo, y reunió a más de 230 ciclistas de diferentes partes de la región, como así también del vecino país de Chile.

La competencia contó con modalidades de Mountain Bike, Gravel y bicicleta eléctrica, y categorías por edades desde juveniles de 16 a 18 años hasta mayores de 70 años. El recorrido unió Villa La Angostura con Villa Traful, con un total de 70 kilómetros y un desnivel positivo de 1.300 metros.

En las redes sociales de la organización de la competencia Vértice Sur, como así también en la sitio oficial de la Municipalidad de Villa la Angostura (Angostura Informa), podrán ver los resultados oficiales de la competencia, agradecemos a todos los participantes por el esfuerzo realizado en este gran evento.Los esperamos en la próxima edición que seguramente ya está en mente de los organizadores!

podio

https://events.raceresult.com/presenters/?event=363073&n=Presentador%20Andes%20Celu&k=5fepGdA9qeL0

By Prensa Vla

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