Villa la Angostura: Prefectura asistió a dos personas que no podían regresar a tierra firme.

Personal de la Prefectura Naval Argentina asistió a dos personas que se encontraban a bordo de una

embarcación y no podían regresar a la costa debido a condiciones meteorológicas adversas, en un operativo realizado en la ciudad de Villa la Angostura, provincia de Neuquén.

El hecho se inició cuando una mujer se comunicó con la Fuerza pidiendo ayuda, ya que había

sido sorprendida por un aumento repentino en la intensidad del viento y el oleaje mientras navegaba en el lago Nahuel Huapi, lo que impedía el retorno de manera segura.

De inmediato, efectivos de la Autoridad Marítima nacional se dirigieron al lugar, tomaron contacto con la

víctima, que se encontraba a bordo junto a su esposo, y procedieron a su traslado hasta un camping.

Una vez en tierra, se constató que ambas personas se encontraban en buen estado general de salud y no

requirieron atención médica.

