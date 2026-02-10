Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Prefectura Naval Argentina

Villa la Angostura: Prefectura asistió a dos personas que no podían regresar a tierra firme.

Feb 9, 2026

Personal de la Prefectura Naval Argentina asistió a dos personas que se encontraban a bordo de una
embarcación y no podían regresar a la costa debido a condiciones meteorológicas adversas, en un operativo realizado en la ciudad de Villa la Angostura, provincia de Neuquén.
El hecho se inició cuando una mujer se comunicó con la Fuerza pidiendo ayuda, ya que había
sido sorprendida por un aumento repentino en la intensidad del viento y el oleaje mientras navegaba en el lago Nahuel Huapi, lo que impedía el retorno de manera segura.
De inmediato, efectivos de la Autoridad Marítima nacional se dirigieron al lugar, tomaron contacto con la
víctima, que se encontraba a bordo junto a su esposo, y procedieron a su traslado hasta un camping.
Una vez en tierra, se constató que ambas personas se encontraban en buen estado general de salud y no
requirieron atención médica.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Prefectura Naval Argentina

Prefectura recuerda los canales habilitados para emergencias náuticas

Feb 10, 2026
Prefectura Naval Argentina

Recomendaciones náuticas sobre botes a remo para la temporada en Villa La Angostura

Dic 4, 2025
Prefectura Naval Argentina

La Prefectura Naval Argentina, Autoridad Marítima Nacional, informa que se encuentra abiertas las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026

May 7, 2025

Otras noticias

Desarrollo Humano

“Vení a jugar”, un espacio para todas las familias.

10 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026: PLANIFICACIÓN, ORDEN Y SEGURIDAD EN LOS ACCESOS.

10 febrero, 2026 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Taller Comunitario de Tallado sobre madera.

10 febrero, 2026 Prensa Vla
Prefectura Naval Argentina

Prefectura recuerda los canales habilitados para emergencias náuticas

10 febrero, 2026 Prensa Vla