Prefectura Naval Argentina

Recomendaciones náuticas sobre botes a remo para la temporada en Villa La Angostura

Dic 4, 2025

En el marco de la temporada de verano y las actividades recreativas en lagos y ríos, la Prefectura NavalArgentina recuerda a los usuarios de embarcaciones de casco rígido o inflable, propulsadas únicamente aremo o pala (incluidos kayaks y similares), la vigencia de la Ordenanza 3-17 (DPSN), que establece lasmedidas de seguridad para este tipo de navegación.

Con el fin de prevenir accidentes y promover una navegación segura, se destacan las siguientes obligaciones:

El conductor debe ser mayor de edad, contar con técnica adecuada de remo y conocer las normasbásicas de navegación.

Los menores solo pueden navegar acompañados por un adulto responsable o contar con autorización de los padres, de conformidad con la normativa aplicable.

• Uso obligatorio de chaleco salvavidas o dispositivo de ayuda a la flotación debidamente aprobado.Contar con un balde achicador, una cuerda resistente (de al menos la eslora del bote, afirmada a laproa) y un silbato.

•Antes de zarpar, verificar la flotabilidad y estanqueidad de la embarcación, la ausencia de vías de aguay evitar la sobrecarga.

• No navegar solo, especialmente si no se sabe nadar.

Asimismo, conforme a la Disposición vigente del año 2020, se recuerda que la navegación nocturna está
prohibida en todos los lagos bajo jurisdicción de la Fuerza.

Solo se permite navegar con luz diurna y en
condiciones hidrometeorológicas favorables.
Finalmente, la Autoridad Marítima Nacional insta a la comunidad náutica a consultar periódicamente la
información actualizada disponible en el sitio web oficial

https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval

donde se encuentran publicadas las disposiciones locales vigentes y recomendaciones para una navegación segura.

