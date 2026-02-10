Angostura Informa

Prefectura recuerda los canales habilitados para emergencias náuticas

Feb 10, 2026

La Prefectura Naval Argentina recuerda a la comunidad que se encuentra habilitada la Línea de Emergencias
Náuticas 106, disponible las 24 horas, para atender situaciones de emergencia en ríos, lagos y zonas
costeras.
Ante eventuales interrupciones y/o inconvenientes técnicos en la línea 106, se informa que se encuentra
disponible el número telefónico alternativo para la atención de emergencias: (0294) 449-4032.
Asimismo, permanecen operativos los canales de radiocomunicación VHF Canal 16 (156.800 MHz), destinado a emergencias, y Canal 12 SMM (156.600 MHz), utilizado como canal de trabajo.
La Prefectura Naval Argentina reitera su compromiso con la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana en las aguas del país, reforzando de manera permanente las tareas de prevención, control y asistencia a la comunidad

