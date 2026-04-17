Villa La Angostura es sede de la Jornada de Capacitación sobre el Código Procesal Penal Adversarial.

La viceintendenta de Villa La Angostura, Dra. Tamara Martínez, dio la bienvenida al presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, Dr. Marcelo Iñiguez, y al secretario del Consejo Directivo, Dr. Sebastián Fernández, así como también a los participantes que se dieron cita hoy en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes”.

La actividad, organizada por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia del Neuquén, se desarrolla en el marco de la Jornada de Capacitación sobre el Código Procesal Penal Adversarial y reúne a profesionales del derecho de la región, quienes continúan promoviendo la formación y actualización para fortalecer el sistema de justicia provincial.