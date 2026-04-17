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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Reunión de Gabinete

Abr 17, 2026

En el día de la fecha se reunió el Gabinete Municipal, en cuyo marco se convocó a la Auditora Municipal a fin de trabajar en la mejora de los procesos de autorización de compras y contrataciones.

Durante el encuentro, desde el Ejecutivo se manifestó la preocupación por algunas demoras detectadas, avanzando de manera conjunta en la identificación de herramientas que permitan agilizar y optimizar estos procedimientos.

El trabajo iniciado tiene como objetivo fortalecer la eficiencia administrativa y, fundamentalmente, consolidar mayores estándares de transparencia en cada instancia, garantizando una gestión más ágil, ordenada y al servicio de la comunidad.

By Prensa Vla

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