Reunión de Gabinete

En el día de la fecha se reunió el Gabinete Municipal, en cuyo marco se convocó a la Auditora Municipal a fin de trabajar en la mejora de los procesos de autorización de compras y contrataciones.

Durante el encuentro, desde el Ejecutivo se manifestó la preocupación por algunas demoras detectadas, avanzando de manera conjunta en la identificación de herramientas que permitan agilizar y optimizar estos procedimientos.

El trabajo iniciado tiene como objetivo fortalecer la eficiencia administrativa y, fundamentalmente, consolidar mayores estándares de transparencia en cada instancia, garantizando una gestión más ágil, ordenada y al servicio de la comunidad.