Villa La Angostura Celebro el Día de la Independencia.

Con gran participación, la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante este miércoles 9 de julio el Acto Oficial por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, el cual se realizado en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes”.

La Ceremonia reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos, veteranos de Malvinas y vecinos de la localidad, quienes participaron de una jornada de profundo sentido patriótico para homenajear uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia nacional.

El acto fue encabezado por el Intendente Javier Murer, acompañado por su esposa Leticia Azúa; la Viceintendenta Tamara Martínez; el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo; Concejales; la Jueza de Paz, Dra. María Candelaria Loza Leguizamon; integrantes del gabinete municipal; autoridades provinciales, judiciales y educativas; representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Provincia del Neuquén, Parques Nacionales, Bomberos Voluntarios, Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Hospital Dr. Oscar Arraiz, Grupo de Rescate en Zonas Agrestes, excombatientes de Malvinas, instituciones intermedias y vecinos.

Las Secretaria de Desarrollo Humano, Lic. Fernanda Condori, fue quien estuvo a cargo de las palabras alusivas a la fecha, destacando el valor de la libertad, la unidad y el compromiso ciudadano como pilares fundamentales para seguir construyendo una comunidad solidaria y una Nación más justa.

Como cierre del acto, el público disfrutó de una presentación artística del Grupo de Danzas El Gaucho, dirigido por la profesora Vanesa Núñez, para luego compartir un tradicional chocolate caliente con tortas fritas, en un espacio de encuentro y celebración comunitaria.

La conmemoración del Día de la Independencia reafirmó el compromiso de Villa La Angostura con los valores de la libertad, la soberanía y la construcción colectiva de una patria unida.