Aprobación del financiamiento para ALIVILLA, una solución energética para Villa La Angostura

Con la aprobación del financiamiento se avanza hacia una solución energética definitiva para Villa La Angostura. Actualmente, funciona una usina con generadores que funcionan con gas y gasoil según la temporada.

La Municipalidad de Villa La Angostura, celebra y agradece al Gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa, por la concreción del financiamiento para la Obra “Alivilla”.Gracias a la gestión del Gobierno Provincial ante la Legislatura del Neuquén, se aseguró el financiamiento necesario para avanzar con esta emblematica obra.

La Legislatura de la Provincia del Neuquén aprobó el financiamiento destinado a realizar obras estratégicas de infraestructura energética, entre las que se encuentra ALIVILLA, la interconexión eléctrica entre Alicurá y Villa La Angostura.La medida habilita el acceso a un programa de financiamiento de la CAF, destinado a infraestructura de suministro energético sustentable, dentro de ese programa se incluyen ALIVILLA, una inversion fundamental para mejorar la capacidad del sistema eléctrico.

El proyecto contempla una línea de alta tensión de 132 kV que vincula a Villa La Angostura con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de Alicurá. Además de mejorar la calidad y estabilidad del servicio, permitirá proyectar el desarrollo energético futuro del corredor de la Ruta 237 y dejar prevista infraestructura para una futura vinculación con Villa Traful.

Desde el Municipio de Angostura se destaca la aprobación que permitirá “transformar una demanda histórica de Villa La Angostura en una inversión concreta, estratégica y con impacto directo en la calidad de vida de vecinos, vecinas, prestadores turísticos, comercios e instituciones”.