Con el objetivo de fortalecer la
participación de las instituciones en la definición de las políticas deportivas
locales, la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría
de Deportes, abrió la convocatoria para la designación de representantes que
integrarán el Consejo Municipal del Deporte, conforme a lo establecido por la
Ordenanza N.º 3174/2016.
La iniciativa forma parte de la decisión
del Ejecutivo Municipal de consolidar ámbitos de diálogo permanente con los
distintos actores de la comunidad deportiva, promoviendo una gestión
participativa que permita construir políticas públicas a partir del trabajo
conjunto entre el Estado y las instituciones.
La convocatoria está destinada a todas
las instituciones públicas o privadas de Villa La Angostura que cuenten con la
correspondiente personería y desarrollen actividades deportivas o de promoción
de la actividad física.
Cada institución deberá designar un
representante titular y podrá nombrar un representante suplente para actuar en
caso de ausencia del primero. La representación tendrá una duración de un (1)
año.
Los representantes deberán acreditar
formalmente su designación y cumplir con el requisito de contar con una
residencia mínima de dos (2) años en la localidad.
El Consejo Municipal del Deporte
constituye un espacio de participación, consulta y articulación institucional,
orientado a impulsar el crecimiento del deporte local, fortalecer el trabajo de
clubes, asociaciones y organizaciones deportivas, y generar consensos sobre las
acciones que promuevan una mayor inclusión, desarrollo y oportunidades para
niños, jóvenes y adultos.
La inscripción se realizará de manera
online, completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
https://forms.gle/SW6Ztq8g7r3qBjxm9
“Para nosotros el deporte se
construye escuchando a quienes lo viven todos los días. Queremos que las
instituciones vuelvan a tener un rol protagónico en la planificación de las
políticas deportivas de Villa La Angostura.
El Consejo Municipal del Deporte es
la herramienta para dialogar, consensuar y trabajar en conjunto por el
crecimiento del deporte local y por más oportunidades para toda la
comunidad”, expresó el secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti.