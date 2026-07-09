Con el objetivo de fortalecer la

participación de las instituciones en la definición de las políticas deportivas

locales, la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría

de Deportes, abrió la convocatoria para la designación de representantes que

integrarán el Consejo Municipal del Deporte, conforme a lo establecido por la

Ordenanza N.º 3174/2016.



La iniciativa forma parte de la decisión

del Ejecutivo Municipal de consolidar ámbitos de diálogo permanente con los

distintos actores de la comunidad deportiva, promoviendo una gestión

participativa que permita construir políticas públicas a partir del trabajo

conjunto entre el Estado y las instituciones.



La convocatoria está destinada a todas

las instituciones públicas o privadas de Villa La Angostura que cuenten con la

correspondiente personería y desarrollen actividades deportivas o de promoción

de la actividad física.



Cada institución deberá designar un

representante titular y podrá nombrar un representante suplente para actuar en

caso de ausencia del primero. La representación tendrá una duración de un (1)

año.



Los representantes deberán acreditar

formalmente su designación y cumplir con el requisito de contar con una

residencia mínima de dos (2) años en la localidad.



El Consejo Municipal del Deporte

constituye un espacio de participación, consulta y articulación institucional,

orientado a impulsar el crecimiento del deporte local, fortalecer el trabajo de

clubes, asociaciones y organizaciones deportivas, y generar consensos sobre las

acciones que promuevan una mayor inclusión, desarrollo y oportunidades para

niños, jóvenes y adultos.

La inscripción se realizará de manera

online, completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/SW6Ztq8g7r3qBjxm9





“Para nosotros el deporte se

construye escuchando a quienes lo viven todos los días. Queremos que las

instituciones vuelvan a tener un rol protagónico en la planificación de las

políticas deportivas de Villa La Angostura.

El Consejo Municipal del Deporte es

la herramienta para dialogar, consensuar y trabajar en conjunto por el

crecimiento del deporte local y por más oportunidades para toda la

comunidad”, expresó el secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti.









