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Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura llama a Licitación Pública para ampliar la red de agua potable en el barrio Las Piedritas.

Jul 9, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa el llamado a la Licitación Pública N.º 13/2026 – Primer Llamado, destinada a la ejecución de la obra de extensión de la red de agua potable en el barrio Las Piedritas.

La intervención comprenderá las calles Los Araucanos, Ruca Choroy, Las Retamas y Las Fucsias, con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura de servicios esenciales y mejorar el acceso al agua potable para los vecinos del sector. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $310.000.000 y un plazo de ejecución de 50 días corridos.

Descarga del pliego:

piedritasDescarga

By Prensa Vla

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