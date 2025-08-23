Villa La Angostura celebró del Día Nacional del Folklore con Música y Danza.

La Secretaría de Cultura llevó adelante una Peña por el Día Nacional del Folklore, celebrada en el Salón de la Mutual Policial, donde vecinos y visitantes disfrutaron de una noche colmada de música, danza y tradición.

El encuentro contó con un variado buffet a cargo de los grupos de Danzas, como así también la actuación de numerosos artistas locales que le dieron vida a la peña, compartiendo su talento con el público.

Estuvieron presentes artistas y grupos de danza de la localidad:

Grupo de Danza El Gaucho , el Grupo de Danza Antu Peñi , el Artista Local Alejo, el Grupo de Danza Antu Peñi y Sembradores de Tradición, Newen Quintriqueo, Grupo de Danza Raíces VLA, Tuka Tuka, Los Cantores del Amanecer.

El encuentro se convirtió en una verdadera fiesta popular, en la que la comunidad pudo reencontrarse con sus raíces, celebrando el patrimonio cultural a través del baile, la música y la identidad folklórica.