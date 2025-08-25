La Municipalidad de Villa La Angostura organiza un gran festejo por el Día del Niño en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a todas las familias a compartir una tarde llena de juegos, alegría y sorpresas en el marco de la celebración del Día del Niño, que se realizará el sábado 30 de agosto, de 14 a 20 hs, en la Cancha de Césped Sintético Andrés Martin (Calafate) y en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado.

Habrá megainflables, pintacaritas, merienda, show de magia y muchas actividades más para disfrutar junto a los más pequeños.

El evento es organizado por la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Deportes y Juventud, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Atención al Vecino.

¡Los esperamos para celebrar juntos el Día del Niño! 🎉👧👦