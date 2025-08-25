Angostura Informa

La Municipalidad de Villa La Angostura organiza un gran festejo por el Día del Niño en Villa La Angostura.

Ago 25, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a todas las familias a compartir una tarde llena de juegos, alegría y sorpresas en el marco de la celebración del Día del Niño, que se realizará el sábado 30 de agosto, de 14 a 20 hs, en la Cancha de Césped Sintético Andrés Martin (Calafate) y en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado.

Habrá megainflables, pintacaritas, merienda, show de magia y muchas actividades más para disfrutar junto a los más pequeños.

El evento es organizado por la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Deportes y Juventud, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Atención al Vecino.

¡Los esperamos para celebrar juntos el Día del Niño! 🎉👧👦

