La Orquesta Municipal celebró su 20° Aniversario con un emotivo concierto

En la jornada de ayer, en el Centro de Convenciones y Congresos Arrayanes, la Escuela Municipal de Orquesta ofreció un cálido y entusiasta concierto con motivo de la celebración por los 20 años de trayectoria de la Orquesta Municipal. Vecinos y familias de Villa La Angostura compartieron este significativo encuentro cultural.

El evento contó con la presencia del intendente Javier Murer, acompañado por su esposa Leticia Azua, y la secretaria de Cultura, Verónica Molina, quienes destacaron la importancia de la música como puente comunitario y motor de identidad local.

En el marco de la celebración, el intendente entregó un reconocimiento especial a la Orquesta Municipal por su trayectoria, compromiso y valioso aporte a la cultura y al patrimonio artístico de la ciudad, que fue recibido por el director de la orquesta, Elías Martínez, en representación de todos sus integrantes.

Este aniversario marca un hito en la historia cultural de Villa La Angostura, reafirmando el rol de la Orquesta Municipal como un espacio de formación, encuentro y expresión artística que continúa dejando huella en la comunidad.