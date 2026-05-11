Nuevo Taller Abierto “La fiesta la hacemos entre todos”

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a toda la comunidad a participar del Taller Abierto “La fiesta la hacemos entre todos”, una propuesta para compartir recuerdos, historias y vivencias de nuestro pueblo a través de actividades de pintura, manualidades y collage, basadas en fotografías antiguas.

El encuentro será el martes 13 de mayo, de 16:30 a 19:30 hs, en el CET, coordinado por las talleristas Lau y Marta.Una tarde para rememorar, crear y compartir entre mates y cosas ricas.

¡Vení y sumate!