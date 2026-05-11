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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Nueva capacitación sobre Consultorio Técnico sobre compost.

May 11, 2026

La Agencia de Producción de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar del Consultorio Técnico sobre compost, siembra, manejo de especies de otoño-invierno y manejo de invernaderos, entre otros temas vinculados a la producción agroecológica.
La capacitación se realizará el lunes 11 de mayo a las 16:30 horas en Eco Huertas y será gratuita, abierta y sin inscripción previa.
La propuesta cuenta con el acompañamiento de PRODA y del Gobierno de la Provincia del Neuquén, con el objetivo de fortalecer los espacios de producción local y el intercambio de conocimientos para vecinos y vecinas

By Prensa Vla

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