Nueva capacitación sobre Consultorio Técnico sobre compost.

La Agencia de Producción de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar del Consultorio Técnico sobre compost, siembra, manejo de especies de otoño-invierno y manejo de invernaderos, entre otros temas vinculados a la producción agroecológica.

La capacitación se realizará el lunes 11 de mayo a las 16:30 horas en Eco Huertas y será gratuita, abierta y sin inscripción previa.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de PRODA y del Gobierno de la Provincia del Neuquén, con el objetivo de fortalecer los espacios de producción local y el intercambio de conocimientos para vecinos y vecinas

Navegación de entradas