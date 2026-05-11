Nuevo curso: “De la Idea a la Acción”

¿Tenés una idea dando vueltas hace tiempo?
¿Ya emprendés, pero sentís que necesitás nuevas herramientas, claridad o impulso para crecer?
Este curso es para vos.
“De la Idea a la Acción”, una propuesta pensada para quienes quieren transformar sus ideas en proyectos concretos, fortalecer sus emprendimientos y aprender nuevas estrategias para avanzar con más seguridad, foco y resultados.
Porque emprender no es solo tener una buena idea:
también implica capacitarse, actualizarse, animarse a crecer y desarrollar herramientas que nos permitan sostener nuestros proyectos en el tiempo.
A lo largo de 6 encuentros vamos a trabajar sobre:
– propósito y visión
– planificación y acción
– hábitos y compromiso
– herramientas prácticas y aplicables
– estrategias para potenciar tu emprendimiento
Un espacio para aprender, compartir experiencias y dar ese paso que muchas veces postergamos.
👉 Inscribite y empezá a prepararte hoy para lo que viene.
https://forms.gle/vFRjm6pabT6P2pdD8
Comienza el martes 19 de Mayo
Dias: Martes y jueves de 17.30 a 20.30 hs.
Centro de Convenciones Arrayanes – Municipalidad de Villa La Angostura
Sumate a esta experiencia transformadora y convertí tus ideas en acción.