Nuevo curso: “De la Idea a la Acción”

¿Tenés una idea dando vueltas hace tiempo?

¿Ya emprendés, pero sentís que necesitás nuevas herramientas, claridad o impulso para crecer?

Este curso es para vos.

“De la Idea a la Acción”, una propuesta pensada para quienes quieren transformar sus ideas en proyectos concretos, fortalecer sus emprendimientos y aprender nuevas estrategias para avanzar con más seguridad, foco y resultados.

Porque emprender no es solo tener una buena idea:

también implica capacitarse, actualizarse, animarse a crecer y desarrollar herramientas que nos permitan sostener nuestros proyectos en el tiempo.

A lo largo de 6 encuentros vamos a trabajar sobre:

– propósito y visión

– planificación y acción

– hábitos y compromiso

– herramientas prácticas y aplicables

– estrategias para potenciar tu emprendimiento

Un espacio para aprender, compartir experiencias y dar ese paso que muchas veces postergamos.

👉 Inscribite y empezá a prepararte hoy para lo que viene.

https://forms.gle/vFRjm6pabT6P2pdD8

Comienza el martes 19 de Mayo

Dias: Martes y jueves de 17.30 a 20.30 hs.

Centro de Convenciones Arrayanes – Municipalidad de Villa La Angostura

Sumate a esta experiencia transformadora y convertí tus ideas en acción.