Se llevó a cabo el encuentro recreativo y Deportivo de Newcom.

La Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante el pasado sábado un encuentro recreativo y deportivo de Newcom en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado, con la participación de personas mayores de Villa Pehuenia-Moquehue y Villa La Angostura.

La jornada reunió a alrededor de 70 personas mayores, quienes compartieron actividades recreativas, competencias amistosas de Newcom y también propuestas de Cornhole, promoviendo el encuentro, la integración y la vida activa.

Durante las dos jornadas, las delegaciones disfrutaron de espacios de compañerismo y recreación, fortaleciendo vínculos entre ambas localidades a través del deporte y la participación comunitaria.