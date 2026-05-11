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Municipalidad de Villa la Angostura

Se llevó a cabo el encuentro recreativo y Deportivo de Newcom.

May 11, 2026

La Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante el pasado sábado un encuentro recreativo y deportivo de Newcom en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado, con la participación de personas mayores de Villa Pehuenia-Moquehue y Villa La Angostura.

La jornada reunió a alrededor de 70 personas mayores, quienes compartieron actividades recreativas, competencias amistosas de Newcom y también propuestas de Cornhole, promoviendo el encuentro, la integración y la vida activa.

Durante las dos jornadas, las delegaciones disfrutaron de espacios de compañerismo y recreación, fortaleciendo vínculos entre ambas localidades a través del deporte y la participación comunitaria.

By Prensa Vla

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