Villa La Angostura, Capital Provincial del Deporte de Montaña, será sede del Festival de Cine de Montaña World Tour del BANFF 2025, el próximo Martes 19 y Miércoles 20 de Agosto.

El BANFF es el festival de cine de montaña más prestigioso del mundo que se realiza en Canadá, donde compiten los videos más impactantes de aventura y montaña, luego de ello comienzan un worldtour en más de 40 países con los cortos ganadores.

En Argentina el Tour del Festival de Cine Banff cumple 25 años y con 6 sedes confirmadas y Villa la Angostura será la primera sede 2025 que da inicio al tour y la única en todo Argentina sin costo de entradas.

No solo proyectará los videos seleccionados, además para la primera jornada del BANFF Villa la Angostura brindará una charla Dante Ginaca, freerider local campeón Sudamericano y clasificado al primer campeonato FIS mundial de Freeride. Para la segunda jornada del BANFF Villa la Angostura, montañistas locales proyectarán un corto documental sobre su travesía invernal de ski de montaña 7 Lagos 14 Montañas y trata sobre una aventura donde unieron Villa la Angostura con San Martín de los Andes por las montañas durante 9 días.

Además habrá sorteos con premios de auspiciantes locales.

Para cerrar el evento, el Club Andino Villa la Angostura ha organizado un encuentro post Banff con comida, música y disponibilidad de muro de escalada libre.

Las entradas son gratuitas. Aunque limitadas y por orden de solicitud.

Para obtenerlas deben ingresar a la página oficial de BANFF Argentina en la sede Villa la Angostura.

www.banffargentina.com.ar/vla/