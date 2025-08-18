Festival de Cine de Montaña World Tour del BANFF 2025 este Martes 19 y Miércoles 20 de Agosto en Villa La Angostura.

El próximo Martes 19 y Miércoles 20 de Agosto, Villa la Angostura será del WorldTour del Festival de Cine de Montaña BANFF 2025.

El BANFF es el festival de cine de montaña más prestigioso del mundo que se realiza en Canadá, donde compiten los videos más impactantes de aventura y montaña, luego de ello comienzan un worldtour en más de 40 países con los cortos ganadores.

Además para la primera jornada del BANFF Villa la Angostura se brindará una charla a cargo de Dante Ginaca, freerider local campeón Sudamericano y clasificado al primer campeonato FIS mundial de Freeride. Para la segunda jornada del BANFF Villa la Angostura, montañistas locales proyectarán un corto documental sobre su travesía invernal de ski de montaña 7 Lagos 14 Montañas y trata sobre una aventura donde unieron Villa la Angostura con San Martín de los Andes por las montañas durante 9 días.

Además habrá sorteos con premios de auspiciantes locales.

Para cerrar el evento, el Club Andino Villa la Angostura ha organizado un encuentro post Banff con comida, música y disponibilidad de muro de escalada libre.

Villa la Angostura. La única sede gratuita de Argentina.

Declaración de Interés

Recientemente Villa la Angostura ha sido declarada Capital Provincial del Deporte de Montaña y el evento del BANFF es una reunión de apasionados por la aventura, por su importancia ha sido declarado por la Provincia de Neuquén como de Interés Turístico Provincial y por el concejo deliberante local de Interés Municipal.

Entradas

Las entradas son gratuitas. Aunque limitadas y por orden de solicitud.

Para obtenerlas deben ingresar a la página oficial de BANFF Argentina en la sede Villa la Angostura. www.banffargentina.com.ar/vla/