Se viene Mercado de Montaña – 2026.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Desarrollo Local, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una nueva edición del Mercado de Montaña – Invierno 2026.

Del 17 al 25 de julio, el Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata será sede de esta propuesta que reunirá a emprendedores locales y regionales, actividades y espectáculos para toda la familia.

Con entrada libre y gratuita, el Mercado de Montaña se consolida como uno de los eventos destacados de la temporada invernal, promoviendo el desarrollo local y generando un espacio de encuentro para la localidad y quienes visitan.

📍 Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata📅 Del 17 al 25 de julio

🎟️ Entrada libre y gratuita