Sesión Ordinaria Nº IX del Concejo Deliberante.

En la mañana de hoy se llevó a cabo la Sesión Ordinaria Nº IX, periodo 2026, del Concejo Deliberante de nuestra localidad, durante la jornada, los concejales trataron y aprobaron proyectos previstos en el Orden del Día.

Entre los temas destacados se aprobaron:

* Reconocimiento de deuda y autorización de pago a la Empresa Evolucionar S.R.L., por el traslado del Personal de Residuos Sólidos Urbanos. Expediente N° 072-RSU-2026.

* Aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Generales del Llamado a Licitación Pública N° 13/2026, destinada a la ejecución de la Obra de Extensión de la Red de Agua Potable en el Barrio Las Piedritas. Expediente N° 133-SSP-2026.

* Ratificación del Convenio de compromiso de Cooperación y Financiamiento entre el Gobierno de la Provincia de Neuquén y la Municipalidad de Villa la Angostura, destinado a la ejecución de la Obra de Pavimentación del Barrio Las Piedritas. Expediente N° 03-P-2026.

Además, se dio ingreso a nueva documentación, la que se derivo a las comisiones correspondientes para su análisis. La sesión se desarrolló con la presencia del total de los Concejales y la Vice Intendente, Tamara Martinez.

De los proyectos puestos a consideración, se votaron de la siguiente manera Proyecto 072-RSU-2026, votos positivos, Raimondo, Figueroa, Venica, Mesa, Vidal, con dos votos negativos por parte de Ceraso y Andrade.

El resto de los proyectos fueron votados por unanimidad de forma positiva por los ediles.

El Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, valoró “el trabajo en conjunto y el compromiso de cada bloque para avanzar en temas que hacen al crecimiento de Villa La Angostura”.