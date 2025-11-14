Angostura Informa

Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos Informa – Baja de presión de agua en Barrio Alto Manzano.

Nov 14, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a los vecinos y vecinas del Barrio Alto Manzano que durante la jornada de hoy se detectó una rotura en la cañería principal, la cual es de carácter subterráneo, personal de Servicios Públicos trabajó durante toda la tarde y mañana se continuará con las tareas de reparación.

Debido a esta situación, el servicio de agua potable presentará baja presión y, en algunos momentos, intermitencias del suministro en la zona mencionada.

Se recuerda a los vecinos y vecinas que, ante cualquier inconveniente pueden comunicarse a los números 2944348589 – 2944241652 pertenecientes al Servicio de Agua de la Municipalidad. Recordamos que, según lo establecido por Ordenanza, cada vivienda cuenta con un tanque reservorio que debe ser utilizado en situaciones como esta.

Desde la Municipalidad agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad durante el tiempo que duraron los trabajos.Solicitamos a la comunidad hacer un uso responsable del agua hasta que la reparación pueda completarse.

