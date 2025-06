Tribunal de Faltas Informa sobre Transporte de pasajeros no habilitado.

Desde el Tribunal de Faltas queremos recordar a la comunidad que todo servicio de transporte de pasajeros dentro del ejido municipal debe estar previamente habilitado por el Municipio de Villa La Angostura, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Como jueza de faltas, mi deber no es sólo sancionar, sino ante todo cuidar a los ciudadanos. Este no es un capricho administrativo, sino una medida esencial de seguridad y protección para quienes habitan o visitan nuestra localidad.

Transportar pasajeros sin habilitación es una falta grave que será severamente sancionada. No sólo infringe las normas locales: pone en riesgo directo a las personas que confían su integridad física a un transporte que no ha sido controlado ni autorizado.

La habilitación municipal garantiza condiciones mínimas e indispensables: revisión técnica obligatoria, seguro al día, choferes en regla y trazabilidad ante cualquier eventualidad.

Cuando alguien se sube a un vehículo no habilitado, queda desprotegido ante cualquier accidente o situación irregular. No hay cobertura, no hay control, no hay seguridad.

Además, el transporte ilegal perjudica directamente a los prestadores que cumplen con todas las exigencias, y debilita el sistema normativo que protege a toda la comunidad.

Por todo ello, se intensificarán los operativos de control y se aplicarán sanciones ejemplares a quienes presten servicio en forma irregular.

Invitamos a la comunidad a ser parte activa del cuidado colectivo: elegir transportes habilitados también es un acto de responsabilidad y prevención.