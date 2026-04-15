COMUNICADO DEL TRIBUNAL DE FALTAS.

El Tribunal de Faltas informa que, a partir del lunes 20 de abril, comenzará a aplicarse el nuevo valor de la Unidad N para los expedientes en trámite ante este organismo.

El valor de la Unidad N se fija en $1625.

Se deja constancia de que, si bien dicho valor se encuentra vigente desde el día 6 de abril, el Tribunal ha dispuesto su aplicación a partir del 20 de abril, a fin de permitir que aquellas personas con causas pendientes de resolución puedan acercarse en estos días a regularizar su situación bajo el valor anterior.

Asimismo, se aclara que las infracciones de tránsito continúan rigiéndose por el valor actual de la Unidad Fija (UF), sin modificaciones.

Se invita a los vecinos a acercarse al Tribunal para informarse y resolver sus actuaciones dentro del plazo indicado.